Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 24 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 24 febbraio per i nati in Scorpione consiglia di utilizzare i prossimi giorni per comunicare, rivelare i vostri sentimenti o semplicemente tirare fuori tutto quello che fino ad ora vi siete tenuti dentro! Sono giorni questi in cui puntare molto sull’affetto e la capacità di comprensione di chi vi circonda.

Se l’inizio di questa settimana vi ha portato un po’ di pesantezza, il consiglio di Paolo Fox è quello di dedicarvi a questo week end e curare i rapporti, in questo periodo è importante per voi capire che pensare al futuro e ai nuovi progetti può portarvi più serenità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 24 febbraio: amore

In campo sentimentale, cari Scorpione, da domani potreste provare a risolvere piccoli screzi usando le vostre intuizioni, non agite alla cieca, perché potreste sbagliare e tra qualche settimana i nodi potrebbero venire al pettine! Se state vivendo una storia che ancora non è ufficiale è il momento di presentare al mondo la vostra felicità, mentre chi ha sbagliato a non parlare con il partner adesso ha tempo di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 24 febbraio: lavoro

Ricordate che in questa settimana sono ben accetti i cambi, se state riflettendo sul come muovervi da domani avete la possibilità di concretizzare ancora le novità a cui state lavorando. Come ormai sapete l’influenza di Saturno non vi permette al momento di avere grossi stravolgimenti, quello sarà il lavoro di Giove, che sarà attivo per voi da marzo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 24 febbraio: fortuna

Risentite un po’ di tutti gli alti e bassi del periodo, cari Scorpione, il vostro fisico sta sperimentando un po’ di stanchezza!

C’è bisogno assoluto di ritrovare l’equilibrio e la serenità, per vivere al meglio le prossime settimane. Ricordate che approntare le basi per un futuro meno agitato è ciò a cui state lavorando già da qualche settimana, non dimenticate di includere voi stessi nel recuperare energia!

