Oroscopo di domani 28 febbraio 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, questa giornata di lunedì sembra essere decisiva per voi, specialmente se foste single!

Sul lavoro è importante non demordere, se affrontaste la giornata con la giusta grinta potreste incappare in qualche bella novità!

Oroscopo Toro

Carissimi Toro, per voi sta per aprirsi un lunedì piuttosto buono, anche se in generale non sembrano attendervi grandissime opportunità. Tutto scorre bene, ma voi siete anche piuttosto stanchi ed affaticati, non sforzatevi troppo!

Oroscopo Gemelli

Cari Gemelli, un lunedì segnato da qualche fastidio sembra attendervi all'orizzonte, occhio soprattutto sul posto di lavoro. Cercate di ascoltare un po' di più gli altri, anche e soprattutto se si trattasse del partner.

Oroscopo Cancro

Voi nati sotto il segno del Cancro sembrate essere al cospetto di un lunedì piuttosto bello e che vi donerà una buona tranquillità! Se aveste affrontato qualche tensione con il partner ultimamente, sembrate poterla risolvere in questa giornata!

Oroscopo di domani di 28 febbraio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Leone

Cari Leone, il vostro sarà un lunedì interessato da alcune ottime sensazioni ed emozioni, specialmente se parlassimo della vita amorosa! Sul lavoro, però, delle nuove responsabilità potrebbero mettervi in difficoltà.

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, un lunedì illuminato da una grandissima Luna sembra attendervi! In amore, in particolare, dovrebbero attendervi delle belle emozioni, approfittatene!

Mentre, sul lavoro occhio a non dare troppo peso all'agitazione.

Oroscopo Bilancia

Cari nati sotto il segno della Bilancia alle porte di questo lunedì sembra attendervi un ottimo cielo! Sul lavoro datevi parecchio da fare e dimostrate a tutti quanto valete! In amore sembrano attendervi delle ottime ore nel caso siate impegnati!

Oroscopo Scorpione

Carissimi Scorpione, per voi si sta per aprire un lunedì piuttosto importante nel quale avvertirete un buon aumento delle energie. Sul lavoro sembra un buon momento per intraprendere qualche nuova strada, ed anche l'amore è ottimo!

Oroscopo Sagittario

Amici del Sagittario, quella di lunedì sembra essere una giornata ricca di ottime opportunità per voi, specialmente in amore! Sul lavoro tutto procede tranquillo, ma sembra importante prestare attenzione a qualche spesa inattesa.

Oroscopo Capricorno

Carissimi nati sotto il segno del Capricorno, questo lunedì sembra interessato da ottime opportunità lavorativa, ma forse anche da qualche fastidio. L'amore sembra piuttosto buono, anche se non ottimo, cercate di viverlo senza troppi problemi!

Oroscopo Acquario

Amici dell'Acquario, alle porte di questo lunedì sembra attendervi una giornata interessata da una qualche impegnativa discussione. Sul lavoro sembra necessario che facciate una scelta, ma magari chiedete aiuto a qualcuno.

Oroscopo Pesci

Infine, carissimi Pesci, il vostro lunedì dovrebbe essere abbastanza positivo, permettendovi di recuperare un po' di energie! In amore cercate sempre di essere cauti, mentre sul lavoro sembra un momento per fare un po' d'ordine.

