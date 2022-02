Oroscopo Scorpione domani 28 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, in questa ottima giornata di lunedì sembrate poter contare sull’importante supposto di Giove, Saturno e della Luna! Ecco che le energie sembrano tornare ad essere piuttosto importanti, e potrebbero aiutarvi ad aprirvi un paio di nuove strade e percorsi veramente ottimi e gratificanti per la vostra carriera lavorativa!

In amore tutto sembra essere ottimo, ma siate prudenti.

Oroscopo Scorpione, 28 febbraio: amore

Nonostante la buonissima Luna che dovrebbe illuminare la vostra strada, carissimi amici dello Scorpione impegnati stabilmente, in questo lunedì sembra necessario che siate leggermente prudenti. Meglio evitare il più possibile di creare qualsiasi polemica con il partner, sia che sia per cose importanti o futili.

Mentre, voi single, sembrate necessitare ancora di pazienza.

Oroscopo Scorpione, 28 febbraio: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, questa giornata di lunedì sembra poter segnare una svolta importante per la vostra carriera!

Non aspettatevi ancora enormi cose per ora, perché il momento, in generale, non è dei migliori e alcune incertezze persistono, però noterete che piano piano le varie situazioni inizieranno a migliorare, garantendovi delle bellissime soddisfazioni!

Oroscopo Scorpione, 28 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, è piuttosto presente nella vostra vita in questa giornata di lunedì, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione, ma non aspettatevi grandissime cose per ora. Tenete duro, presto sarò pronta a sonarvi delle bellissime soddisfazioni!

