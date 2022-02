Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 marzo per i nati sotto il segno dell’Acquario porta un po’ di agitazione, forse vi state affaticando troppo, siete sempre in grado di affrontare varie sfide, ma avete meno possibilità di superarle se a livello fisico non siete al massimo! Approcciare le cose con calma potrebbe aiutarvi a migliorare.

Nei rapporti con gli altri forse siete un po’ troppo duri, anche se chi ci circonda non è sempre all’altezza delle aspettative, meglio dare una chance in più, non otterrete nulla dal continuare a isolarvi! Per voi marzo è decisamente un mese di recupero, in arrivo Venere Marte, il futuro nel lavoro è più sereno e anche in amore torna la passionalità, sia per chi è ancora single, sia per chi è in una relazione da tempo.

Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 1 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 marzo: amore

La presenza di Marte nel segno, cari Acquario, garantisce un ritorno alla passionalità, sia per chi è ancora in cerca di un partner, sia per chi è in coppia! Attenzione alle tentazioni, se qualcosa non va guardarsi intorno non risolverà i problemi nelle relazioni, ma l’impulso sarà forte e bisognerà scegliere per il meglio… chi invece ultimamente è stato distratto potrebbero essere giorni importanti per riavvicinarsi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 marzo: lavoro

In particolare nella giornata di domani, cari Acquario, ci vuole un po’ di calma nell’affrontare un cielo che vi ha messo a dura prova nelle ultime due settimane! Lanciarsi in decisioni affrettate potrebbe portarvi a tornare sui vostri passi in un momento successivo, quindi meglio tirare il freno e capire che alcune decisioni possono aspettare!

Il vostro mese professionale sarà comunque intenso e pieno di opportunità, potrete contare sull’appoggio di Marte per scegliere i momenti giusti in cui agire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 1 marzo: fortuna

Il consiglio di Paolo Fox rimane quello di procedere un passo alla volta, soprattutto nei giorni particolarmente complicati come domani, in questo mese recupererete anche a livello fisico, ma tutto arriverà al momento giusto! Nel frattempo cercate di non esporvi troppo, tra pochi giorni avrete più voglia di guardare al futuro.

