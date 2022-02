Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1 marzo per il segno del Capricorno porta un po’ di agitazione, sempre gestibile perché avete un buon cielo, ma non siete soddisfatti e state seriamente pensando di cambiare qualcosa!

È un momento di revisione per voi, se sentite di dover chiedere e ottenere potete farlo, tenete presente che potreste anche decidere di lasciare ciò che vi crea troppi disturbi, in queste cose spesso non avete mezze misure. Sotto l’aspetto economico le posizioni di Venere, Marte e Urano presto provocheranno qualche fastidio, meglio essere prudenti! In amore ci sono belle opportunità, un cielo ottimo per guardare al futuro o rafforzare i legami.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 marzo: amore

In amore, cari Capricorno, sarà un cielo interessante da domani, sarà possibile fare scelte importanti e pensare più serenamente al futuro! Chi ha deciso di andare per un’altra strada e separarsi può trovare nuova serenità, se siete ancora un po’ diffidenti cercate di lasciarvi andare, meglio sfruttare le stelle quando sono al massimo della forza!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 marzo: lavoro

L’inizio di questo mese porta buone energie sul lavoro, cari Capricorno, Venere e Marte vi accompagnano ancora per qualche giorno, quindi se dovete chiudere delle questioni o saldare qualche debito questo è il periodo giusto.

Non spingetevi troppo oltre, in ogni caso, le stelle sono buone, ma non per questo bisogna abbandonare la prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 1 marzo: fortuna

Per i nati sotto questo segno il tempo sembra non passare, sapete come restare in forma e come prendervi cura di voi stessi quando serve!

Da domani scegliete di essere più decisi sulle questioni che volete risolvere, anche sulle richieste da fare. Mercurio vi accompagna fino al 10 del mese, siete in grado di mantenere un equilibrio interessante e ottenere anche qualcosa che meritate.

