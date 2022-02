Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 1 marzo per i nati sotto il segno del Leone consiglia ancora un periodo dedicato alla prudenza, potrebbe essere necessario sopportare qualcosa che non vi va troppo a genio, la pazienza che avete sviluppato a febbraio può esservi utile già da domani per considerare dei ritardi nei vostri progetti.

Potreste essere un po’ stanchi, ma cercate di non dare nulla per scontato, nemmeno nei sentimenti! Tenetevi lontani dalle polemiche, un pretesto qualunque potrebbe dare vita a discussioni. Provate a prendervi del tempo per riflettere, meglio non affrettare le cose, vi trovate sotto un cielo un po’ difficile, ci vuole astuzia per capire come uscirne vincitori.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 1 marzo per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 marzo: amore

Ci vuole attenzione in amore, cari Leone, anche per risolvere non potete limitarvi a sapere che di fianco a voi c’è qualcuno che vi apprezza, l’impegno serve sempre! L’evoluzione dei rapporti sentimentali dipende molto da ciò che state vivendo al momento, se siete lontani bisognerà recuperare il tempo perduto, mentre per chi scopre nuove emozioni sarà meglio non fidarsi da subito di ciò che non sapete.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Leone, probabilmente avete già percepito che ci vorrà del lavoro per raggiungere i vostri obiettivi. Potreste vivere giornate particolarmente agitate già da domani e anche se voi reagite molto bene ai periodi elettrici, non esagerate nel dire ciò che pensate, aspettate l’arrivo del Sole dal 20 di questo mese, potrebbe aiutarvi a trovare un po’ di diplomazia in più.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 marzo: fortuna

State procedendo verso il successo, cari Leoncini, anche se per adesso vi sembra lontano! Alla fine di marzo potreste avere delle belle notizie, ma per il momento non cedete alle distrazioni. Presto potrete cercare il cambiamento e avanzare richieste, ma in questi giorni cercate di ritrovare la calma per occuparvi di ciò che non vi piace molto.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!