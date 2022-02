Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 marzo dei nati sotto il segno dei Pesci prevede un periodo di grande risveglio, Giove continua a proteggervi in particolare sul lavoro, quindi sono in arrivo belle opportunità sotto un cielo che, se deciderete di affrontare con ottimismo, potrà portarvi buone notizie!

Il consiglio di Paolo Fox è di non cedere alla troppa sensibilità, che può essere la vostra forza, ma anche un ostacolo se non indirizzata come si deve. In amore è tempo di ritornare protagonisti, la fine del mese porta la Luna nel segno, ma ricordate che tornare al passato non potrebbe farvi bene, le stelle vanno sfruttate sempre per fare scelte che vi portano a vivere al meglio la passionalità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 marzo: amore

Belle conferme in amore, cari Pesciolini, se state vivendo una storia importante, chi ha avuto giorni difficili inizia a recuperare già da domani. In vista del ritorno di Venere nel segno ad aprile, meglio preparare il terreno, la libertà di amare torna protagonista ed è importante vivere al meglio le emozioni! Chi è ancora in cerca di un partner può lanciarsi in entusiasmanti avventure.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 marzo: lavoro

I pianeti durante questo mese sono pronti ad offrirvi opportunità anche in campo lavorativo, alcune situazioni potrebbero sbloccarsi e chi aspetta una proposta potrebbe avere presto una sorpresa. Se siete stati impegnati in trattative qualcosa si sblocca proprio in questo marzo, già da domani cercate di guardare le situazioni da un punto di vista generale, senza soffermarvi troppo sui dettagli.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 marzo: fortuna

In questi giorni è in arrivo una nuova Luna e sarà possibile trarre giovamento dalla sua influenza se puntate a migliorare la vostra salute! Giove favorevole porta nuova forza per superare un blocco che vi tiene fermi, forse state pensando troppo… il mese di marzo porta risoluzioni, se ne approfitterete sarà un momento importante per impostare al meglio il vostro futuro.

