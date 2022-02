Oroscopo Paolo Fox Toro domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 marzo per il segno del Toro continua a consigliare un po’ di prudenza nelle questioni economiche, specialmente nei primi giorni del mese! Siete molto forti, ma anche da domani e fino a mercoledì è bene ritrovare il riposo, per non cedere a controversie in famiglia o a diverse problematiche sul lavoro.

Questo sarà un mese in cui vi servirà riflettere molto, cari Toro, potrebbe esserci dell’incertezza anche in amore, con Venere e Marte dissonanti potrebbero portare dubbi e un cielo turbolento. Concentratevi sul ritrovare l’energia giusta per eliminare gli ostacoli, i cambiamenti repentini potranno sorprendervi quest’anno, quindi meglio essere preparati e non farsi innervosire dalle cose inaspettate.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 marzo: amore

Il modo migliore per affrontare l’insicurezza, cari Toro, rimane quello di non prendere troppo di petto ciò che vi rende nervosi! Il consiglio di Paolo Fox è di non prendervela e non farvi fermare dalla gelosia o da ricordi che potrebbero ancora fare male o cambiare le dinamiche della famiglia.

Necessario mantenere il sangue freddo in queste occasioni, usate tutta la vostra razionalità.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 marzo: lavoro

Sul lavoro a partire da domani dovrete aspettarvi ancora un po’ di confusione, cari Toro, forse ciò che pensavate fosse concluso continua a darvi del lavoro da fare.

Non agitate troppo le acque, in questi primi giorni con la prudenza si può risolvere ogni cosa che sembra non piacervi, la fine del mese porterà un cielo migliore.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 marzo: fortuna

Continua la necessità di tenervi lontani dal nervosismo, cari Toro, la fatica non accenna a diminuire, ma è un ostacolo che potete superare con l’impegno… dovete ritrovare la voglia di portare avanti ciò che avete iniziato. Saturno non vi aiuta con l’agitazione, ma cercare di passarci sopra e guardare avanti.

