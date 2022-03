Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 marzo per i nati sotto il segno dell’Acquario prevede che il senso di libertà che vi portate dietro sempre possa essere messo in discussione in questi giorni. È probabile che alcune scelte vi faranno sentire soli, anche chi vi aiuta potrebbe farlo per motivi diversi e solo per fare bella figura!

Avete una visione particolare del mondo e spesso gli altri fanno fatica a capirvi, a starvi accanto come vorreste. In questa giornata avete comunque bisogno di affetti, di chi vi conosce bene e sa come supportarvi. Il consiglio è quello di cedere a qualche compromesso, perché non è semplice ottenere complicità se non ci si apre un po’.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 marzo: amore

Interessanti le emozioni in questi giorni, cari Acquario, c’è molta voglia di vivere le passioni e c’è anche la possibilità di recuperare un rapporto, sempre nel caso non sia troppo tardi. Ricordate di non tornare sui vostri passi, le relazioni chiuse non portano nulla di più di quello che già conoscete e voi non siete i tipi di persona da riprendere discorsi senza certezza di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 marzo: lavoro

Il lavoro, cari Acquario, rimane attivo, ma attenzione a questo Urano opposto, che porta un po’ di confusione! Non lasciatevi sfuggire niente di ciò che fate, il cielo rimane importante e proiettato verso un futuro di grandi idee.

Già nel fine settimana potreste portare avanti iniziative interessanti, l’evoluzione per voi continua.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 16 marzo: fortuna

Il benessere c’è e la vostra voglia di migliorare le cose anche, cari Acquario, ma l’arrivo di un Marte ed un Urano contrastanti vi consiglia di non esporvi troppo a livello di salute, verso la fine del mese arriverà un bel recupero, ma nel frattempo ci vuole prudenza… utilizzate questo tempo per fare ordine nella vostra vita.

