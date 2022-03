Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di cercare l’equilibrio questa settimana! Se state cercando di concludere accordi meglio farlo entro il mese di maggio, da domani potrete contare sul buon senso, ma ci sono questioni che vi tengono in sospeso, forse una discussione che si trascina da tempo e se nessuno abbandona le proprie posizioni risolvere diventa davvero difficile.

Domani sarà comunque una giornata in cui il cielo vi proteggerà, ma fate affidamento sul week end per pensare bene a come procedere e a come non perdere la pazienza. Le stelle sono un po’ agitate, ma voi siete influenzati solo in parte dai movimenti planetari, ci vuole impegno per far quadrare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 marzo: amore

In amore, cari Bilancia, ci vuole la stessa attenzione che dovreste impiegare negli altri campi! Il recupero c’è ed è evidente, ma chi ha vissuto difficoltà importanti negli ultimi mesi dovrà darsi da fare per aumentare le occasioni in cui risolvere. Se i conflitti sono troppi, forse avete a che fare con Leone, Toro o Scorpione, segni che in questo momento sono molto battaglieri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 marzo: lavoro

Ci sono giorni adatti in cui puntare sui progetti, cari Bilancia, e giorni in cui agire con cautela e con circospezione! Da domani non mancheranno nuove battaglie, si tratta di un periodo davvero impegnativo per quanto riguarda gli equilibri professionali, ma entro aprile dovrete ritrovare la serenità perché servirà ricucire rapporti, non creare più distanze!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 marzo: fortuna

Siete molto attivi nel pensiero, cari Bilancia, serve trovare subito un modo per non esagerare e stressarvi troppo! Dal 19 del mese avrete più occasioni per ritrovare un po’ di pace con l’arrivo dei pianeti veloci nel vostro segno, vi serve una pausa da tutto ciò che state gestendo. Venere e Marte continuano a darvi spinte in avanti, specialmente in amore.

