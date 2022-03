Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 marzo per i nati in Scorpione prevede un periodo un po’ particolare in amore, forse alcuni di voi pensano di avere una storia poco viva e passionale, ma forse è solo un momento in cui gli altri campi stanno prendendo il sopravvento sulle decisioni amorose.

Anche per chi sta ancora cercando un partner sono giorni un po’ complicati per avere fiducia! Da domani potete decidere di parlare con qualcuno che può smuovere buone decisioni ed entro il 20 del mese sono in arrivo delle novità che vi porteranno ad un fine marzo davvero interessante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 marzo: amore

In amore, cari Scorpione, ci vuole molta attenzione, soprattutto in famiglia e con i figli, ma anche rispetto al partner! Siete concentrati sul lavoro e sulle nuove opportunità, ma avete appena trascorso un paio di giorni pesanti se state discutendo con i parenti, ci sono dei nodi da sciogliere che vi causano qualche pensiero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 marzo: lavoro

I pensieri continuano sul lavoro, cari Scorpione, siete molto decisi nel mettere tutte le vostre energie nei vostri progetti, forse riuscirete anche a parlare con qualcuno che possa aiutarvi in modo concreto!

Se dovete fare richieste meglio pensarci adesso, più avanti sarà difficile ottenere risposte soddisfacenti… puntate alla fine del mese per capire quali settori avranno più occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 16 marzo: fortuna

Questa influenza di Marte contraria, cari Scorpione, continua a darvi delle perplessità, ovviamente state già pensando molto a come risolvere le questioni lavorative, la pressione è tanta, ma bisogna anche curare gli aspetti personali perché con alcuni segni potrebbero scatenarsi discussioni di cui non avete proprio bisogno!

C’è la necessità di capire meglio le direzioni da prendere con calma e riflettendo bene sui prossimi passi.

