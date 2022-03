Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 16 marzo dei nati sotto il segno dei Pesci porta una gran voglia di dare la vostra opinione sulle cose, ci saranno molte cose da fare e da recuperare. Il bisogno di vivere il futuro è una cosa molto importante per voi e questo è il momento giusto per mettere le basi per ciò che deve ancora essere costruito! Anche se le piccole tensioni sono sempre dietro l’angolo almeno fino a giovedì, la vostra voglia di guardare avanti sarà più forte.

L’arrivo di Giove e Sole nel segno in questi giorni porta avanti le buone idee, non cedete a questa influenza della Luna opposta, provate a riposare appena possibile e anche se il cielo di domani sarà un po’ appannato non è niente che non potete affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 marzo: amore

Circondarsi di amicizie e di persone che vi amano, cari Pesciolini, può essere d’aiuto soprattutto se avete vissuto una delusione e avete qualche strascico! L’amore è molto importante in questo periodo, ricordate che il mese di marzo si chiuderà con la Luna nel segno, quindi le attrazioni possono diventare intriganti molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 marzo: lavoro

Se percepite un rallentamento è del tutto normale, cari Pesci, questa Luna vi toglie un po’ di energie, ma non è nulla di grave, ciò che non fate domani o giovedì potrete farlo con calma più avanti! Il campo pratico della professione rimane comunque dalla vostra parte, appena recupererete le forze sarà più semplice gestire tutto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 marzo: fortuna

Le stelle sono molto buone, cari Pesci e la forza che state dimostrando vi fa onore!

Siete in grado di gestire molte cose, se sentite nascere il senso di insoddisfazione liberatevene subito, perché nessuno vi chiede di fare tutto e subito! Anche voi avete il diritto di prendervi del tempo per risolvere al meglio ciò che vi turba.

