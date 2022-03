Oroscopo Paolo Fox Leone domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 marzo per i nati sotto il segno del Leone invita ancora alla calma, con questa Venere opposta tutto può prendere una piega nervosa con molta facilità! Ci sono ancora delle battaglie da vincere, ma non è il momento giusto per cedere allo stress!

Domani avrete un momento di pausa rispetto alla tensione che state attraversando in questi giorni, ma è sempre utile essere aperti alla comunicazione rimandando le discussioni al prossimo week end. State sperimentando dei ritardi in ciò che attendete da molto, questo cielo nervoso non è distruttivo, la forza rimane e verso la fine del mese potrebbero arrivare belle novità.

Leggi l'oroscopo di Paolo Fox 16 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 marzo: amore

In ambito sentimentale, cari Leone, Venere e Marte vi confondono un po’, ci sono situazioni in famiglia o in amore da rivedere! Ricordate però che da maggio arriverà un Giove molto bello, per cui concentratevi sui vostri desideri con uno sguardo ottimista verso il futuro. Puntate sempre su relazioni chiare, su partner che ispirano lealtà e fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, bisogna cercare di puntare tutto sull’arrivo della nuova stagione, le opposizioni dei pianeti vi rendono la vita difficile! Non mancheranno però nuove opportunità e il mese di maggio sarà liberatorio per voi.

Cercate di fare ciò che vi piace, a livello pratico siete ancora in evoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 marzo: fortuna

Cercate di trovare qualche soddisfazione, sempre senza esagerare! Ricordate che con questa Venere opposta i fastidi potranno esserci e allora puntate a week end di relax senza troppo stress.

Continua la possibilità di avere buone idee, dal 18 del mese potrebbero già arrivare nuove regole da seguire per ottenere di più alla fine di questo marzo.

