Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 16 marzo per i nati sotto il segno del Sagittario prevede un piccolo blocco, la voglia di fare c’è, ma sembra che qualcosa sia pronto a frenarvi… la Luna dissonante crea un po’ di confusione! In amore potrete vivere momenti interessanti sia che siate single oppure in coppia, c’è la necessità di vivere i sentimenti in modo avventuroso.

La stanchezza non consente di vivere appieno la giornata di domani, fino a giovedì sarà difficile scrollarsi di dosso un rallentamento in ciò che vorreste raggiungere. La primavera sarà per voi fondamentale, molte cose ripartiranno proprio dalla prossima domenica, quindi non lasciatevi abbattere da giorni un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 marzo: amore

Siete pronti a vivere queste emozioni in modo diretto, cari Sagittario, questo è un periodo in cui vi sentite pronti ad agire e a sfruttare un cielo intrigante per vivere qualche piccola trasgressione! Buone notizie per gli incontri, potrebbero arrivare svolte in poco tempo. Le questioni di cuore saranno ancora migliori dal mese di maggio con l’arrivo di Giove nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Sagittario, siete in cerca di certezze, ma ci vorrà un po’ di tempo prima di raggiungere ciò che davvero desiderate! Rimanete comunque focalizzati sul futuro, il meglio arriverà dalla prossima settimana in vista di una nuova stagione più fruttuosa in campo professionale.

Dal 20 del mese infatti potreste ricevere proposte interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 marzo: fortuna

Nella giornata di domani vi servirà dell’energia in più, ma ovviamente siete stanchi perché gli impegni professionali vi causano qualche pensiero.

Cercate di concentrarvi sui rapporti, c’è spazio per risolvere le divergenze e non concentrarvi sul fatto che tutto va al rallentatore e non risulta facile per voi attendere momenti migliori.

