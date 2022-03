Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 marzo per i nati sotto il segno dell’Acquario continua a regalare soddisfazioni e a mettervi in cima a questa lista dei segni per volontà e voglia di dedicarvi alle emozioni! Il consiglio rimane quello di non cedere ad un po’ di nervosismo, che rimane in agguato, non è il caso di portare l’agitazione lavorativa nel cielo dei sentimenti.

Continuate a guardare al futuro, ad abbracciare i cambiamenti senza che questa opposizione di Urano vi porti a fare qualche passo falso! Rimane sempre importante basarsi molto sulla realtà, rimanere con i piedi per terra per sfruttare al massimo questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 marzo: amore

In amore, cari Acquario, questa Venere continua a darvi soddisfazioni, ci sono buone occasioni per pensare ad allargare la famiglia o a vivere in modo completo un bel sentimento! Lasciate fuori le tensioni legate alla vita professionale, le passioni vi possono portare lontano, il cielo vi garantisce momenti importanti da non tralasciare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Acquario, potreste essere in attesa di risposte, se sentite la necessità di riflettere di più su alcune questioni non abbiate fretta, giungere ad un accordo potrebbe risolvere dei problemi che vi seguono da tempo!

Ci vuole molta astuzia per trattare con chi ha più responsabilità nella professione, soprattutto se volete avanzare richieste e fare passi in avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 29 marzo: fortuna

Anche se avete una riserva di energia molto positiva, ogni tanto è normale sentirsi sopraffatti dai pensieri, anche se le stelle vi proteggono è probabile che da domani possa fare capolino un po’ di stress.

L’aiuto di Venere e Marte attivi nel segno sarà fondamentale per un sostegno che diventa utile non solo a livello di umore, ma anche nella salute fisica.

