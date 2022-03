Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 marzo dei nati sotto il segno dei Pesci non prevede un periodo di fermo, il vostro cielo rimane molto affascinante, soprattutto nel campo dei sentimenti, ma anche rispetto ad una grande forza che ultimamente state dimostrando!

La solita malinconia, un leggero malessere forse si sono anche fatti spazio nella vostra vita, ma non avete ceduto, con la forza di questo Giove state guardando avanti, anche in caso di difficoltà. Buone stelle per i sentimenti, soprattutto quelli nati da poco, in vista dei primi giorni di aprile quando Venere sarà di nuovo dalla vostra parte.

Sfruttate al massimo le intuizioni, che possono cambiare la vostra vita in meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 29 marzo: amore

In amore, cari Pesciolini, sappiate che con la persona giusta al vostro fianco potete fare grandi cose, chi si è separato potrebbe trovare un nuovo punto di incontro, le coppie stabili invece continuano su un percorso molto importante e potrebbero avere voglia di mettere in cantiere un figlio. C’è più stabilità nel cielo dei sentimenti, più voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 29 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Pesci, possono arrivare risposte interessanti se siete in attesa, anche le relazioni con gli altri miglorano sotto il cielo di domani!

Sono in arrivo novità se lavorate in modo autonomo, ci sono occasioni per andare avanti, per darsi da fare e sfruttare al meglio la vostra capacità di capire ciò che sta per succedere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 29 marzo: fortuna

La forza delle stelle vi sta permettendo di recuperare molta energia, anche se è normale vivere attimi stressanti non disdegnate qualche stimolo in più per avere motivazione e voglia di agire!

Il passato, come ormai sapete, va dimenticato non è utile per voi continuare a guardare indietro quando il futuro vi offre molto.

