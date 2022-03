Oroscopo Paolo Fox Toro domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 29 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il segno del Toro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 29 marzo per il segno del Toro l’amore vi preoccupa sempre un po’ , siete stati molto agitati durante questo week end, ma è arrivato il momento di una svolta, di guardare avanti e cercare di risolvere se vi interessa costruire qualcosa di importante oppure chiudere ciò che non vi convince troppo!

In questi giorni di fine mese inizia un nuovo percorso, potete tornare protagonisti, state pensando di cambiare qualcosa, di prepararvi al meglio alla nuova stagione. L’arrivo dell’influenza favorevole di Giove tra qualche settimana vi aiuterà a lasciare indietro questo periodo un po’ tormentato e ricominciare a guardare al futuro.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 29 marzo per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 marzo: amore

I sentimenti sono stati difficili da gestire ultimamente, cari Toro, avete dovuto affrontare molti dubbi, ma già da domani potrete iniziare a pensare ad un nuovo mese, quello di aprile, in cui anche in famiglia le cose potrebbero appianarsi! Dovete lasciare nel passato discussioni o crisi che hanno causato momenti di grande difficoltà e guardare avanti.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 marzo: lavoro

In ambito professionale, cari Toro, anche se i progetti personali sembrano procedere lentamente, potete sempre contare sui contatti che in questi mesi avete coltivato e i prossimi che arriveranno!

L’influenza di Saturno blocca un po’ le vostre aspirazioni in questo 2022, ma non manca il vostro impegno nel voler avere successo.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 29 marzo: fortuna

È sempre utile riflettere un po’ prima di agire, cari Toro, specialmente in questi giorni in cui rimangono domande senza risposte e cose da risolvere che coinvolgono gli affetti!

Tenete sotto controllo le reazioni e cercate di pensare al nuovo percorso che avete di fronte a voi, tra poco potrebbero arrivare novità inaspettate.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!