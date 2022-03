Oroscopo Paolo Fox Leone domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 29 marzo per i nati sotto il segno del Leone arriva da giorni un po’ stanchi, ma in questo momento è più facile guardare al futuro e a come cambieranno le cose durante il mese di aprile! Sarete più capaci di agire tra pochi giorni, soprattutto in amore, perché sarà più semplice rendersi conto di cosa già si possiede.

Se avete una bella storia ad esempio troverete lo spirito giusto per apprezzarla senza farvi distrarre da altri pensieri. Venere contraria non vi ha certo aiutati, ma questa situazione delle stelle sta cambiando ed è in arrivo anche del successo in campo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 29 marzo: amore

Si diradano le tensioni nei sentimenti e dal prossimo mese si potranno fare incontri interessanti, anche se avete sentito la stanchezza ultimamente, non perdete la fiducia nella forza di questo cielo, cari Leone! L’amore ha richiesto molto impegno e alcune storie forse non erano destinate a durare, da domani ritrovate nuova energia da impiegare meglio proprio da aprile.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 29 marzo: lavoro

Non vi siete certo tirati indietro in questo periodo per quanto riguarda il lavoro, tanto che a volte avete subito molto la stanchezza e vi siete anche sentiti un po’ soli e poco compresi.

Ricordate di porvi sempre nuovi obiettivi, senza pensare di dover lottare per arrivare in cima in tempi brevi, la vostra volontà vi farà ottenere ciò che volete nei tempi giusti.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 29 marzo: fortuna

Avete avuto un cielo molto agitato da pianeti opposti, cari Leone, e tutto sommato ne siete usciti ugualmente vincitori, proprio grazie alla vostra forza!

La primavera vi ha portato l’energia che vi serviva per resistere a queste ultime giornate di fatica, è tempo di vivere intensamente le passioni e i sentimenti.

