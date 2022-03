Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 29 marzo per i nati in Scorpione rivela giornate ancora un po’ tese, ma anche se sembra che ultimamente non abbiate tregua, dalla prossima settimana è in arrivo un miglioramento che potrebbe sbloccare molte situazioni.

In amore c’è aria di polemica, forse non ci sono grossi cambiamenti, ma sicuramente non si tratta di un cielo semplice nemmeno per i sentimenti è probabile che ci siano cose da chiarire o situazioni ambigue che vi piacerebbe superare. La presenza contraria di Saturno però vi ricorda che c’è bisogno di agire con cautela anche in campo economico e cercare di mediare dove possibile per evitare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 29 marzo: amore

Ci sono buone possibilità per apprezzare i nuovi incontri da domani, cari Scorpione, soprattutto se quello che avete o quello che non avete vi rende nervosi e agitati! Ricordate che c’è bisogno di fare un passo verso gli altri a volte e non cercare di dominare sempre le situazioni… questa Venere contraria può essere difficile da superare se non si mantiene la calma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 29 marzo: lavoro

Nella professione rimane importante fare un passo alla volta, siete su un percorso di miglioramento ed i pianeti tendono a spingervi a fare di più, ad impegnarvi molto per poter apprezzare i risultati del vostro duro lavoro!

La cosa importante rimane la coerenza, puntare a fare davvero ciò che vi entusiasma e perseguire i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 29 marzo: fortuna

Questa settimana vede ancora un cielo agitato, cari nati sotto il segno dello Scorpione, ci vuole calma e pazienza, dai primi giorni di aprile terminerà l’opposizione di Venere e qualcosa migliorerà!

La stanchezza non mancherà, ma dovrete trovare un modo per non cedere, continuare per la vostra strada e vivere nuove emozioni.

