Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 29 marzo per il segno del Capricorno in questi giorni invita alla calma, ad evitare di prendere tutto sul personale, perché il cielo risulta un po’ faticoso e vi sta mettendo alla prova. Da fuori può sembrare che siate cinici, a causa delle vostre reazioni che a volte sono dure, ma in realtà la vostra sensibilità vi fa spesso venire voglia di tirarvi indietro ed evitare ciò che potrebbe farvi stare male.

C’è bisogno di ricordare che se vi interessa chiarire in amore e in famiglia e non ci siete ancora riusciti potrete farlo in questi giorni, i sentimenti rimangono protetti dalle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 29 marzo: amore

In amore, cari Capricorno, non è sempre facile rendersi vulnerabili, a volte la percezione è quella che siate forti e capaci di sopportare tutto, ma avete bisogno di essere compresi e sostenuti, anche se a volte sembra che siate in totale controllo! Le occasioni per rimediare nei rapporti ci saranno da domani, potete trarne vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 29 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Capricorno, potreste vivere dei disagi o trovare qualcosa da risolvere che assorbirà le vostre energie, l’insicurezza potrebbe portare a momenti di riflessione, c’è chi ha delle dispute in corso!

Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento, la vostra determinazione vi consente di superare gli ostacoli e chiedere di più entro aprile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 29 marzo: fortuna

In questi giorni è necessario comprendere ciò che risulta davvero importante per voi, cari Capricorno, imparare a vivere le emozioni in modo più rilassato può aiutarvi a risultare meno duri agli occhi degli altri, se dovete recuperare dei rapporti avrete modo di farlo proprio da domani, non cedete alla fatica.

