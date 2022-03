Oroscopo Acquario domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 31 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

La vostra tendenza a lasciarvi andare facilmente ai piaceri della vita oggi sarà alle stelle. In ogni caso ve lo meritate, amici dell’Acquario, perché ultimamente avete preteso troppo da voi stessi ed è giunto il momento di ascoltare di più le vostre esigenze e recuperare un po’ di forze.

Circondatevi di persone che vedono la vita con i vostri stessi valori e che siano capaci di valorizzarvi e farvi capire quanto siate speciali. Smettete di dare troppo in amore e iniziate anche a pretendere: in una coppia si è in due, alla fine. Sul lavoro è tempo di agire, dato che il tempo che avevate a disposizione è scaduto da un bel po’. La fortuna vorrebbe tanto aiutarvi ma potrebbe incontrare qualche ostacolo.

Oroscopo Acquario, 31 marzo: amore

Voi e il partner siete un’unica entità, ormai: fusi a tal punto che non si capisce dove finisca uno e inizi l’altro.

Potrebbe essere bello, così come dannoso: in amore dovrebbe esserci condivisione e il rapporto dovrebbe essere alla pari, mentre voi tendete a dare troppo e a ricevere pochissimo. Abbandonate questa cattiva abitudine e permettete alla vostra metà di amarvi come meritate.

Oroscopo Acquario, 31 marzo: lavoro

La giornata di oggi vi vede performanti sul lavoro: la vostra voglia di primeggiare e farvi notare vi renderà efficienti e progredire si rivelerà molto più semplice.

Avevate delle scadenze da rispettare ed è arrivato il momento di farlo: dovete agire al più presto, per chiudere le cose in sospeso e lasciarvi andare alle novità in arrivo.

Oroscopo Acquario, 31 marzo: fortuna

All’orizzonte si scorgono personalità dall’animo caldo in avvicinamento. Pensate possa essere positivo? Vi sbagliate, perché si riveleranno d’ostacolo alla fortuna che tanto vorrebbe stare al vostro fianco. Cercate di trovare un posto tranquillo dove potervi concentrare sulle vostre cose, lontano dalle distrazioni e dalle persone che potrebbero influire negativamente sulla vostra vita futura.

