Oroscopo Vergine domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Giornata di verità (anche amare) per gli amici della Vergine. Saranno difficili da accettare, ma per voi sarà una benedizione rendervi effettivamente e finalmente conto di cosa pensino realmente di voi le persone che vi sono accanto. Prendere consapevolezza vi spingerà a un confronto con il vostro partner, che sarà ben lieto di trovare un compromesso per proteggere il vostro amore, e di lanciarvi in una nuova sfida lavorativa.

Una buona notizia: la fortuna è dalla vostra parte!

Oroscopo Vergine, 31 marzo: amore

Ultimamente siete stati un po’ troppo velenosi, cari Vergine, e il vostro partner non ne può più. Oggi è la giornata ideale per trovare un compromesso con estrema facilità: mettete tutte le vostre carte in tavola, esponetele con eleganza e sottolineate che farete di tutto per proteggere il vostro amore.

Vedrete che ne sarete ripagati, chi vi ama vi sarà riconoscente. Tenete a freno la lingua per qualche giorno, però!

Oroscopo Vergine, 31 marzo: lavoro

Vi siete svegliati carichi e siete decisi a dedicare tutte le vostre energie a un lavoro molto meticoloso. Va benissimo, ma prima di iniziare finite quello a cui stavate già lavorando.

Ricordatevi che la gatta frettolosa fece i gattini ciechi! In questo modo eviterete di cascare sempre nello stesso errore, cioè caricarvi di troppi pensieri e responsabilità.

Oroscopo Vergine, 31 marzo: fortuna

L’istinto è il vostro migliore alleato, amici della Vergine, e anche oggi la fortuna vi ripagherà per la vostra straordinaria ostinazione! Siete caparbi e non accettate mai un “no” come risposta, vi fissate un obiettivo e consumate fino all’ultimo residuo di buona volontà per raggiungerlo. Continuate così, ma non stancatevi troppo.

