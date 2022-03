Oroscopo Bilancia domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Le vostre personalità si incontrano per unirsi all’insegna dell’ottimismo, amici della Bilancia! Finalmente inizierete a vedere il mondo a colori e, se riuscirete a tenere sotto controllo la vostra impazienza, sarete semplicemente invincibili. La ritrovata fiducia in voi stessi vi aiuterà a far pace con il vostro partner o di rivedere totalmente il vostro concetto di amore valutando nuove strade.

Sarà una giornata creativa, soprattutto sul lavoro, che vi chiederà di essere veloci senza perdervi in dettagli inutili. Una mano preziosa vi arriverà dalla fortuna che, generalmente, non vi lascia mai soli.

Oroscopo Bilancia, 31 marzo: amore

Giornata di chiarimenti in amore per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Siete arrivati ai ferri corti con il vostro partner e vi trovate con le spalle al muro: o si riparte da zero, o si chiude definitivamente per prendere in considerazione altre opzioni.

Difficile decidere, soprattutto quando testa e cuore non concordano. Lasciatevi guidare dal vostro istinto e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Oroscopo Bilancia, 31 marzo: lavoro

La ventata di ottimismo che vi ha coinvolto già al risveglio potrebbe interferire con le questioni pratiche legate al lavoro.

Il tempo dei “se” e dei “mai” è finito e bisogna prendere delle decisioni immediate.

Non vi è più concesso rimandare, quindi fate un bel respiro e cercate di capire quale sia la strada migliore da intraprendere.

Oroscopo Bilancia, 31 marzo: fortuna

Voi della Bilancia avete un certo feeling con la fortuna, che fa davvero fatica a lasciarvi da soli. Peccato che, di tanto in tanto, vi perdiate in frivolezze che vi fanno sprecare solo tante energie inutilmente. Concentratevi e capite dove volete realmente arrivare: il destino vi è favorevole, ma è necessario anche impegno da parte vostra per far sì che tutto vada come deve andare.

