Oroscopo Sagittario domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Quanta sensualità in questo periodo, cari Sagittario: siete proprio irresistibili! Vi piacete talmente tanto da pensare di avere tutto sotto controllo, tanto da decidere di voler fare pace anche con vecchie fiamme e persone che non sentite da decenni. Il vostro partner sarà ben lieto di accogliere il vostro sex appeal e l’amore sarà super hot per tutta la giornata, anche per i single.

L’irrefrenabile voglia di confronto vi sarà utile anche a lavoro e la fortuna, vedendovi così seducenti, non potrà fare a meno di saltarvi addosso. Giornata fantastica!

Oroscopo Sagittario, 31 marzo: amore

Voi Sagittario sapete sempre come creare un’atmosfera intima, in grado di mettere il vostro partner a proprio agio e offrirvi sul piatto d’argento lo scenario migliore per sfoggiare dolcezza, fascino e sensualità.

La giornata sarà all’insegna della passione, anche per i single, che avranno l’opportunità di pianificare una seratina con i fiocchi con la persona tanto desiderata. Non vi resta che prepararvi a una notte indimenticabile!

Oroscopo Sagittario, 31 marzo: lavoro

Il fascino della giornata vi accompagnerà anche a lavoro, dove catturerete l’attenzione di capi e colleghi. Saranno tutti disposti a confrontarsi con voi e questo vi consentirà di prendere posizioni oggettive e diplomatiche.

Il vostro savoir faire non passerà di certo inosservato e, probabilmente, vi porterà direttamente alla vincita del titolo di impiegato più sexy dell’anno.

Oroscopo Sagittario, 31 marzo: fortuna

Sarete talmente tanto sicuri di voi stessi, cari Sagittario, da riuscire a superare tutte le vostre paure, anche quelle più nascoste. Sarete così premiati dalla dea fortuna, che vi bacerà appassionatamente in fronte rendendovi ancora più competitivi e ambiziosi. Attenzione però: chi troppo vuole nulla stringe! Pertanto, il consiglio è di non tirare troppo la corda.

