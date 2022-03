Oroscopo Scorpione domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 31 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Vi siete prefissati degli obiettivi e state per raggiungere il traguardo, amici dello Scorpione, non senza qualche difficoltà. Desiderate ardentemente la stabilità ma continuate a vedere il bicchiere mezzo vuoto e mai mezzo pieno. Questo pessimismo cosmico che vi affligge quotidianamente non vi fa notare i numerosi alleati che potreste incontrare sul vostro cammino e vi richiede un uso smisurato delle vostre energie.

Siete preoccupati, si nota, soprattutto in amore e sul lavoro. Considerando che la fortuna sta giocando a nascondino ultimamente, dovrete fare affidamento solo su voi stessi.

Oroscopo Scorpione, 31 marzo: amore

La giornata di oggi, cari Scorpione, vi chiede di fare qualcosa che non siete soliti fare: lasciare che gli eventi seguano il loro corso naturale.

Sarebbe bello poter avere sempre tutto sotto controllo, ma non è possibile, soprattutto in amore. Il partner continua a offrirvi momenti di gioia che voi, presi dal vostro pessimismo, non riuscite né a cogliere, né a vivere. Mollate la presa e concedetevi qualche ora di romanticismo: gioverà alla vostra salute fisica e mentale.

Oroscopo Scorpione, 31 marzo: lavoro

Perseguire degli obiettivi è importante per voi nati sotto il segno dello Scorpione, ma ricordatevi che il troppo stroppia e i vostri risultati a lavoro ne sono la prova.

Dedicate la giornata di oggi per prendervi una pausa, staccare e valutare quanto fatto nelle ultime settimane. Noterete dei cali e degli errori, dettati probabilmente da una distrazione passeggera. Per fare un passo avanti, a volte, bisogna farne prima uno indietro.

Oroscopo Scorpione, 31 marzo: fortuna

Uno scontro inatteso vi porterà a perdere la vostra solita diplomazia, il che sarà causa di un leggero malumore. Forse è vero, la fortuna non si sa dove sia finita ultimamente e ne state risentendo, ma non perdetevi d’animo: chi fa da sé fa per tre e, anche stavolta, contando solo sulle vostre forze, riuscirete a ottenere ciò che desiderate.

