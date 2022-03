Oroscopo Capricorno domani 31 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La giornata che vi aspetta sarà tesa come le corde di un violino. Le discussioni e i conflitti sono dietro l’angolo, sbucano come i funghi e potreste non riuscire a evitarli, quindi cercate di mantenere la calma (anche se per voi è estremamente difficile). Fisicamente siete in piena forma, quindi puntate su questo: potete sconfiggere qualunque cosa.

Sia in amore sia sul lavoro dovrete tirare fuori tutta la pazienza che è in voi (poca, si, ma esiste) per non farvi coinvolgere anche dai malumori altrui. La fortuna è altalenante, sembra esserci ma forse non c’è, meglio non farci troppo affidamento.

Oroscopo Capricorno, 31 marzo: amore

Riuscirete a mantenere una calma apparente per tutto il corso della giornata, nascondendo perfettamente l’uragano che è dentro di voi.

Sarete talmente tanto bravi che il vostro partner non si accorgerà di niente quindi, se intendete mettere in chiaro delle questione in amore, non vi resta che portare a galla le questioni in sospeso. E se avete paura di esagerare non importa: chi vi ama vi conosce, vi comprenderà e non avrete nulla da perdere.

Oroscopo Capricorno, 31 marzo: lavoro

Giornatina tesa anche a lavoro: tra il vostro malcontento interiore e i malumori dei vostri colleghi in ufficio si respira aria di tempesta.

Ma ormai siete bravi a nascondere i vostri reali stati emotivi: stampatevi un bel sorriso sul viso e annuite (anche senza ascoltare).

Potrebbero nascere discussioni su progetti in corso, ma fate attenzione a non lasciarvi coinvolgere o ne pagherete amaramente le conseguenze.

Oroscopo Capricorno, 31 marzo: fortuna

Soldi, soldi e ancora soldi: tra voi e il vostro entourage non si fa che parlare di questioni economiche. Questo perché la fortuna pare si sia dimenticata di voi e avete paura di naufragare insieme a tutta la nave (cioè la vostra famiglia). Non scoraggiatevi, una soluzione si trova sempre.

La vita non ruota solo intorno al denaro e, nonostante per voi sia difficile da credere, è così. Fate un bel respiro e ricominciate da capo.

