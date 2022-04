Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 15 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di trovare un modo per vivere al meglio questa seconda parte della settimana! Forse avete discusso con qualcuno nell’ultimo periodo, oppure avete bisogno di rivedere qualcosa sul lavoro, in ogni caso meglio occuparsene prima che Giove diventi opposto dal mese di maggio.

Se avete ricevuto comunicazioni nella professione potreste decidere di fare un cambiamento radicale, ma il cielo consente di dedicarsi a progetti nuovi, impegnatevi in ciò che vi fa stare bene. In questo periodo di riflessione serve continuare a proteggere i sentimenti, magari anche recuperare un rapporto che vivete da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 15 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, avete tempo per dedicarvi a nuovi incontri, da domani e verso il week end sarà più opportuno trovare momenti in cui scaricare possibili tensioni, magari vivere giornate in modo positivo e senza troppi pensieri. Ricordate che i sentimenti in questo mese di aprile rimangono protetti e vanno coltivati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 15 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Bilancia, siete in cerca di più tranquillità, ma in questo periodo c’è un’atmosfera strana e forse siete pronti a cambiare qualcosa!

Chi vive una situazione professionale da tempo può cercare di aggiornare qualcosa, soprattutto rispetto a cosa sta capitando in questo periodo, la fine del mese porta novità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 15 aprile: fortuna

Gli ultimi giorni per voi sono stati buoni a livello di energia, anche se c’è molto a cui pensare e molto da da decidere, cercate di puntare al fine settimana con uno spirito diverso, volto al recupero e pronto a godersi delle belle giornate che possono essere decisive per il vostro benessere.

