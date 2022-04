Oroscopo Paolo Fox Toro domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 15 aprile 2022 per il segno del Toro consiglia di non arrabbiarvi anche se c’è sempre qualcuno che critica ciò che fate, Mercurio è nel vostro segno e spinge i vostri progetti in avanti, ricordate che però un Saturno contrario vi fa notare che chi è pronto a darvi contro anche quando non serve, spesso può essere solo un po’ invidioso della vostra intraprendenza.

Venere protegge l’amore e c’è bisogno di vivere tutto con serenità, meglio non sfogarsi con chi vi sta vicino se le giornate sono un po’ pesanti. Cercate di puntare sulla vostra fantasia e la voglia di lasciare indietro l’orgoglio.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 15 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Toro, 15 aprile: amore

I legami vanno protetti, cari Toro, almeno in questi giorni in cui avete spazio per rimettervi in gioco! Serve molto equilibrio per non discutere oppure per non tornare alla situazione in cui vi siete trovati nel mese di marzo. Da domani la passione sarà più intensa, grazie all’arrivo di Marte che permette di fare belle conoscenze.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Toro, 15 aprile: lavoro

I vostri progetti e le vostre idee sono importanti sul lavoro, ignorate chi vuole criticarvi solo perché non ha la tua intraprendenza, in particolare se state trattando acquisti o vendite qualcosa si smuoverà proprio nelle giornate dopo domani, con i pianeti veloci dalla vostra parte potete continuare senza troppi intoppi a inseguire i vostri desideri.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 15 aprile: fortuna

Cercate di mantenere la calma e soprattutto di vivere bene gli affetti, cari Toro, il cielo ve lo consente! È tempo di ascoltare di più le vostre esigenze, non date peso a ciò che accade all’esterno, voi vi conoscete e sapete cosa è meglio perseguire e cosa è meglio chiudere.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!