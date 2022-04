Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 15 aprile per i nati sotto il segno della Vergine ricorda che inizia l’opposizione di Marte proprio da questa giornata e sarà difficile mantenere la calma o non innervosirvi se nuovamente qualcuno deciderà di non ascoltarvi!

Al contrario del segno del Leone, che da domani sarà più libero dalla tensione, per voi ci sarà da contenere l’energia. Il buon cielo rimane, anche con i piccoli sbandamenti dati allo stress. Per quanto riguarda i sentimenti non sono in arrivo grosse novità, ma ciò che avete va protetto e anche i rapporti in famiglia hanno bisogno di nuova fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 15 aprile: amore

In amore, cari Vergine, potrebbero esserci giornate più elettriche del solito, in parte dipende dai pianeti combattivi in opposizione, ma Mercurio salva la situazione proprio da domani e fino a domenica si può parlare di sentimenti e ritrovare l’armonia dopo settimane di distanza. Venere opposta non vi rende il compito facile, ma voi avete una grande forza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 15 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Vergine, meglio concentrarsi sui progetti che hanno possibilità di sbocco, perché da maggio avrete molte occasioni con un Giove che torna attivo nel vostro segno! I consensi sono dietro l’angolo e se si stanno aspettando dei permessi arriveranno presto.

Il fatto di essere molto impegnati vi crea qualche disagio da domani, cercate di affrontare tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 15 aprile: fortuna

Meglio trovare il modo di scaricare le tensioni, perché la prossima settimana potrebbe iniziare con un cielo un po’ turbolento!

La fatica vi rende decisamente più scorbutici, ma il cielo rimane positivo, cercate di concentrarvi sulla bellezza dei sentimenti e non troppo su chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote.

