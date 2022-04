Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’ oroscopo di Paolo Fox per domani 15 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli vi invita ad essere prudenti anche dai prossimi giorni, la settimana per voi va gestita al meglio. È preferibile non decidere nulla in queste ore, meglio ripensarci tra un mese, quando il cielo sarà più interessate e propositivo.

Da domani la tensione è ancora alta, in particolare sul lavoro siete in attesa di conferme, anche se aspettate e fremete dovrete trovare in voi la pazienza di pensare che maggio per voi sarà decisivo. In amore ci vuole particolare attenzione, non è necessario creare problemi dove non ce ne sono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 15 aprile: amore

In campo sentimentale, cari Gemelli, ci vuole più cautela in caso si stia affrontando una crisi, ma se non ci sono problemi, meglio non crearne dal nulla! Questa posizione di Venere vi rende particolarmente elettrici, forse ci sono alcune contraddizioni in coppia che stentate a tenere sotto controllo in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 15 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, dovrete pazientare, nel frattempo non è semplice mantenere la calma, anche perché l’energia c’è, ma non è semplice indirizzarla e doverla utilizzare in modo controllato!

Le cose da fare rimangono molte, ma cercate di non forzare la mano al destino, a volte le cose devono succedere naturalmente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 15 aprile: fortuna

Siete molto forti, anche in questa condizione di attesa che non avete certo scelto voi! Nei prossimi giorni, cari Gemelli, cercate di godervi il tempo accanto agli affetti e rilassarvi, può capitare di litigare ,ma siete anche in grado di superare i piccoli ostacoli del momento.

Intanto cercate di prendervi cura del vostro benessere.

