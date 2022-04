Oroscopo Paolo Fox Leone domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 15 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone avete bisogno di tempo e al momento cercate di trovare il vostro spazio in ambito lavorativo, a seconda della vostra situazione potreste anche decidere di ricominciare tutto.

Si torna a pensare al futuro, in particolare al mese di maggio che porta novità! In amore cercate di essere più sensibili con chi vi sta intorno, non tutti hanno bisogno di essere rimproverati, ricordate che anche voi non avete un passato perfetto e avete commesso degli errori. Ed è ancora più importante ricordarlo da domani, quando finirà l’opposizione di Marte, quindi le situazioni si sbloccano e il cielo torna più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 aprile: amore

In amore, cari Leone, dovrete cercare di essere un po’ più comprensivi e abbandonare un po’ la necessità di riprendere gli altri! Per quanto riguarda il mese di recupero, fate riferimento a maggio, quando tornerà della sicurezza in più. Nel frattempo cercate di dedicarvi al bene della coppia, si possono ancora vivere momenti intriganti se vi lasciate un po’ andare.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 aprile: lavoro

Con lo sblocco planetario di domani, cari Leone, un progetto potrebbe già trovare il modo di concretizzarsi, in ogni caso è il momento delle grandi decisioni, soprattutto se avete lavorato bene nei mesi scorsi!

Se avete deciso che non riuscite più a sopportare ciò che capita sul lavoro, potreste anche scegliere di ricominciare altrove… da maggio tutto è possibile.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 15 aprile: fortuna

Sicuramente avete avuto i giorni migliori all’inizio del mese, da adesso tutto il vostro lavoro è concentrato nel portare avanti ciò che vi interessa e dare nuove opportunità ai vostri desideri!

Vi piace pensare di poter recuperare il tempo perso, nei prossimi giorni potete anche pensare a recuperare un rapporto per voi importante.

