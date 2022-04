Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 15 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 15 aprile per i nati sotto il segno del Sagittario prevede una giornata agitata, forse incontrerete qualche polemica in famiglia, perché proprio da domani l’influenza dei pianeti cambierà ed è probabile che si faccia viva un po’ di tensione! In questo periodo avete dovuto tenere a bada anche le questioni lavorative, ma c’è spazio per accordi interessanti nei prossimi giorni, potreste decidere di dedicarvi a quelli.

Avete la forza per uscire vincitori anche dai momenti più duri, ma l’attesa che vi tiene fermi vi porta dell’agitazione che andrà controllata a maggio.

In amore c’è bisogno di prudenza, forse alcuni rapporti sentono il peso del tempo e vanno un po’ curati, prima che possiate cambiare idea e iniziare a pensare di chiudere ciò che non vi emoziona più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 15 aprile: amore

In amore, cari Sagittario, i rapporti vanno tenuti sotto controllo, il recupero arriverà tra qualche settimana, ma per il momento cercate di prendervi cura di voi se state affrontando una delusione, oppure se il vostro rapporto rischia di soccombere alla routine!

Venere continua un transito difficile ed è in questo momento che serve tutta la vostra capacità di rivedere le cose e trovare nuovo entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 15 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Sagittario, ovviamente vi sentite ancora costretti ad aspettare una svolta, che arriverà da maggio, ma che dovrete gestire al meglio per non partire con troppa forza e senza il giusto controllo!

Fino a domani avete ancora i pianeti che salvaguardano il vostro cielo sul lavoro, ma continuate a procedere a piccoli passi se non volete sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 15 aprile: fortuna

Ci vuole un po’ di equilibrio in più da domani, cari Sagittario, avete gestito giornate molto faticose e in questo periodo tollerate poco un po’ tutto! Non prendetevela se qualcuno non vi regala i giusti stimoli, la tensione nell’aria forse vi porta troppa voglia di sfogarvi, cercate di recuperare energie il prima possibile.

