5 personaggi famosi italiani nati sotto uno dei segni più carismatici di tutto lo Zodiaco

Il periodo dell’anno che va dal 21 maggio al 21 giugno è quello dei Gemelli, uno dei segni più eclettici di tutto lo Zodiaco. Coloro che festeggiano il compleanno in questi giorni vantano una mente aperta e curiosa, sono molto vivaci e possiedono una spiccatissima parlantina. Queste capacità comunicative risultano abbastanza utili nel mondo dello spettacolo, della tv e della musica, che è appunto ricco di personaggi dei Gemelli. Scopriamo 5 star italiane di questo segno dello Zodiaco.

Emma Marrone

Emma Marrone, importante e famosa cantautrice, è nata il 25 maggio 1984, rientrando per un pelo tra le fila dei Gemelli.

La grande vivacità intellettuale che caratterizza il segno, ma anche quella goccia di irrequietezza tipica, traspaiono all’interno delle canzoni di Emma. Per il loro spirito libero e la loro inclinazione caratteriale, i Gemelli, sono sempre in movimento e spesso inclini all’attivismo. Emma Marrone nel corso degli anni non si è mai tirata indietro dal partecipare alle manifestazioni “Se non ora quando”, a favore dei diritti delle donne, ma anche in eventi dedicati alla prevenzione dei tumori, tema a lei molto caro, e alla ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica. Da vari anni, supporta un’associazione no profit che aiuta a combattere e superare i disturbi alimentari, ma è anche attiva sul fronte della battaglia contro le droghe.

Orietta Berti

Nata il 1 giugno 1945, la celebre cantante Orietta Berti è nata sotto il segno dei Gemelli. Più di 70 anni sulle spalle, ma portati in modo splendido, ed è anche una delle caratteristiche tipiche del segno. I Gemelli, infatti, tendono ad apparire più giovani della loro effettiva età, sia nell’aspetto fisico che nella mente. Un animo giovanile che si mantiene sempre attivo e ricco di interessi, come dimostrano anche le frequenti partecipazioni della cantate al festival di Sanremo.

Pippo Baudo

Classe 1936, Pippo Baudo è un altro vip italiano nato sotto i Gemelli. Il discorso sulla giovinezza di Orietta Berti, non può che valere anche per il conduttore siciliano. Baudo è nato il 7 giugno e nel corso della sua carriera si è dimostrato un grande talent scout, scoprendo e lanciando attori, comici, cantanti e showgirl, tra i qual Al Bano, Lorella Cuccarini, Laura Pausini e Anna Falchi sono solo alcuni esempi.

Paolo Bonolis

I Gemelli sono grandi oratori e sono molto loquaci, caratteristiche evidenti nel conduttore Paolo Bonolis (14 giugno 1961).

Grazie alla sua incredibile parlantina sfrenata, inoltre, nel 2010 si è aggiudicato il Guinness World Record per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto (ben 332), leggendo il primo capitolo de I Promessi Sposi.

Costantino Vitagliano

Ultimo della lista, ma non per importanza, Costantino Vitagliano è nato il 10 giugno 1974. Come tutti i Gemelli ama viaggiare e intrecciare relazioni con chiunque, riesce ad andare d’accordo con persone molto diverse e si sente cittadino del mondo. Attualmente Costantino Vitagliano è formatore di personal shopper, gli esperti del settore moda che accompagnano i turisti consigliando loro come vestirsi secondo la moda del momento.