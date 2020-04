Come ogni settimana, ecco il penultimo appuntamento con la rubrica di The Social Post dedicata alle pagelle dei concorrenti del GF Vip. Anche questa volta, verranno “giudicati” i comportamenti degli inquilini della Casa di Cinecittà.

I sufficienti della semifinale

ARISTIDE MALNATI 7 Un concorrente che, pur essendo rimasto spesso lontano dai riflettori del GF Vip, non ha mai fatto mancare parole di conforto ai coinquilini, in particolar modo a coloro per i quali lui ha rappresentato un punto di riferimento, come Antonio Zequila.



ANTONELLA ELIA 6.5 Alla semifinale si aggiudica la sufficienza. Antonella rivela ad Alfonso di preferire i “bad boys“ ai ragazzi pacati e timidi modello Ciavarro, spiega infatti che il ragazzo avrebbe potuto cercare un confronto al posto di additarla per i suoi difetti caratteriali.

Sfiora la lite con Zequila, ma domina le sue ire più delle scorse puntate.



PAOLO CIAVARRO 6 + Tolta la storia d’amore con Clizia Incorvaia, Paolo ha raccontato poco di sé. I gieffini lo hanno infatti accusato di non prendere mai posizione. “Riesco a non farmi attanagliare dalle dinamiche del gioco”, aveva confidato in passato Paolo alla stessa Clizia.

Agli inquilini resta il dubbio che si tratti di educazione o strategia.



ANTONIO ZEQUILA 6 “Si sono uniti contro di me“, Antonio si riferisce alle critiche ricevute da Patrick Ray, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Con una frase di Zequila rivolta a Patrick: “Tu hai fatto una copertina, io lavoro da 20 anni“. Pecca di esuberanza, soprattutto quando lo attacca sull’aspetto fisico: “Io ho 56 anni e ho un fisico scolpito… Lui pesa 100 kg“. Commenti spiacevoli a parte, Zequila non ha mai nascosto di voler vincere e, nel bene o nel male, si è sempre messo in gioco.

Gli insufficienti della puntata

PATRICK RAY 5/6 In nomination al fianco di Zequila e Ciavarro, Patrick si schiera nuovamente contro Antonio Zequila con il seguito di gran parte dei coinquilini. Non crede alla buona fede di Zequila nei confronti di Sossio. La faccia tosta di Patrick lascia il posto a un velo di commozione davanti al video messaggio della fidanzata, che rivela il nomignolo del veterano del GF, “pupazzetto“.



SOSSIO ARUTA 5 Aleggiava una brezza di pace tra Sossio e Zequila, nessun vincitore tra er mutanda e lo slippino, o almeno così pareva.

Sossio infatti non ha fiducia nelle intenzioni di Zequila: “Il prezzo da pagare sarà l’eliminazione“, aveva dichiarato in un provvidenziale confessionale.



TERESANNA PUGLIESE 5 Lite furiosa con Sossio a suon di imitazioni reciproche, i toni si accendono per un commento di Teresanna rivolto a Sossio: “Sei un cane“, un’affermazione poco felice secondo Signorini, tanto quanto le repliche di Sossio verso il marito della coinquilina.



PAOLA DI BENEDETTO 5.5 Giudica Paolo Ciavarro per le mancate prese di posizione ma, a prescindere dagli attacchi ad Antonio Zequila, neanche lei si è messa davvero in gioco, avendo parlato più che altro della bella storia d’amore che la aspetta fuori dalla porta rossa.

