Oroscopo Ariete

Il vostro mercoledì, cari amici dell’Ariete, sembra essere abbastanza positivo, anche se non eccelso o pregno di opportunità.

Un evento fortunato vi rallegrerà l'umore, mentre i rapporti della vostra vita procedono a gonfie vele!

Oroscopo Toro

Una giornata leggermente travagliata e negativa sembra configurarsi al vostro orizzonte di mercoledì, amici del Toro. Dedicatevi alla vostra dolce metà, e state attenti ai problemi che potreste incontrare al lavoro.

Oroscopo Gemelli

Cari Gemelli, la congiunzione tra Marte, Venere e la Luna sembra volervi regalare una notevole fortuna in questo mercoledì!

Una buonissima creatività, invece, caratterizzerà la giornata lavorativa, riempiendovi di idee!

Oroscopo Cancro

Amici nati sotto il segno del Cancro, occhio alla vostra sfera lavorativa di questa giornata di mercoledì. Un qualche tipo di tensione potrebbe sorgere in un punto non meglio definito della giornata, forse in amore.

Oroscopo Leone

Carissimi amici del Leone, ottime le vostre prospettive per questo mercoledì!

Dovreste sentirvi produttivi ed efficienti, ottenendo degli importanti risultati lavorativi, mentre in amore tutto va veramente benissimo!

Oroscopo Vergine

Finalmente voi amici della Vergine potrete dire addio all'influsso negativo della Luna che da giorni vi ostacola! Alcuni problemi sorti nell'ultimo periodo potranno trovare una qualche soluzione, ma occhio a cosa decidete di fare.

Oroscopo Bilancia

Amici della Bilancia, un pessimo mercoledì sembra in procinto di aprirsi al vostro orizzonte.

Potreste sentirvi nervosi, stressati e agitati, poco invogliati a parlare civilmente delle questioni che riempiono la vostra testa.

Oroscopo Scorpione

Una complicata e fastidiosa giornata sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione. Il lavoro e la vita in generale procederanno tranquillamente, mentre in amore vi aspettano numerose turbolenze.

Oroscopo di domani di 7 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Il vostro mercoledì, cari Sagittario, sembra essere abbastanza solare e sereno, segnato da alcuni ottimi transiti astrali! Importanti e gratificanti novità sembrano attendervi, magari un nuovo amore o un nuovo lavoro!

Oroscopo Capricorno

Carissimi amici del Capricorno, il vostro sembra essere un mercoledì segnato da alcune complicazioni sentimentali, ma forse anche lavorative e famigliari.

Cercate di rimandare quelle decisioni e scelte importanti che potreste dover fare.

Oroscopo Acquario

Un buonissimo e gratificante evento sembra caratterizzare la vostra giornata di mercoledì, amici dell'Acquario! Forse riuscirete anche a trovare la soluzione ad alcuni di quei problemi che vi accompagnano.

Oroscopo Pesci

Infine, carissimi Pesci, la vostra giornata di mercoledì sembra essere segnata da una buona possibilità economica! Forse, però, vi attendono anche alcune spese, che con il senno di poi capirete essere state positive.

