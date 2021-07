Oroscopo di domani 9 luglio 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, ottime le prospettive che si apriranno nel vostro cielo di venerdì, grazie soprattutto alla Luna!

Una nuova e buonissima opportunità economica sembra attendervi, mentre in amore sarà necessario osare di più!

Oroscopo Toro

Un’ottima giornata si aprirà al vostro cospetto in questo venerdì, carissimi Toro, con la Luna e il Sole ad attendervi! L’ottimismo è alle stelle per voi, accentuando la fiducia che avete in voi stessi e, dunque, le possibilità lavorative! Oroscopo di domani di 9 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Gemelli

Cercate di sfruttare la presenza positiva di Mercurio nei vostri piani astrali, in questo bel venerdì, cari amici dei Gemelli!

Una buona lucidità mentale vi permetterà di non commettere errori sul lavoro, buono anche l'amore!

Oroscopo Cancro

Amici nati sotto il segno del Cancro, nel corso di questa giornata di venerdì, forti di un'ottima forma fisica, potrete fare grandissime cose sul lavoro! Un paio di spese sembrano potervi attendere, ma fortunatamente non eccessive.

Oroscopo Leone

Carissimi Leone, alle porte di questo venerdì sembra attendervi un’altra ottima giornata!

Forse vi potrebbero attendere alcuni contrattempi e ritardi leggermente fastidiosi, ma tutto dovrebbe procedere alla grande!

Oroscopo Vergine

La Luna occuperà una posizione veramente ottima nei vostri piani astrali di questa giornata di venerdì, cari nati sotto il segno della Vergine! Forse continueranno, però, a persistere alcune difficoltà fastidiose.

Oroscopo di domani di 9 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Bilancia

Amici della Bilancia, il vostro sembra essere veramente un fantastico venerdì, seppur forse non vi sentirete così tanto ottimisti. Una buonissima serie di idee vi farà incappare in importanti novità, soprattutto economiche!

Oroscopo Scorpione

Occhio alla vostra vita sentimentale di coppia nel corso di questo venerdì, cari amici dello Scorpione. Il nervosismo sarà veramente alto e difficile da contenere, mentre la monotonia vi farà desistere dal perseguire alcune strade.

Oroscopo di domani di 9 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Il cielo che accoglierà voi amici del Sagittario in questo venerdì sembra essere decisamente interessante! Sul lavoro tutto dovrebbe procedere alla grande, mentre potrete anche vantare un fascino alle stelle!

Oroscopo Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, nella giornata di venerdì la Luna dovrebbe permettervi di essere decisamente affascinanti!

Sul posto di lavoro, invece, potrete godere di un'ottima concretezza che vi porterà veramente lontani!

Oroscopo Acquario

Carissimi amici dell'Acquario, la Luna sembra volervi causare dei notevoli fastidi nel corso di questo venerdì. State attenti a come procedete, perché il periodo non sembra proprio essere dei migliori e i rischi che correte sono molti.

Oroscopo Pesci

Il vostro ottimismo, cari amici dei Pesci, sarà veramente alto nel corso di questo venerdì, permettendovi di procedere con serenità! Non potrete concludere un granché, ma tutto sta progressivamente migliorando!

