Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Ariete

Occhio alle questioni economiche nel corso di questa giornata di venerdì, cari amici dell’Ariete.

La stanchezza accumulata in settimana sembra essere veramente molta sulle vostre spalle, non c’è nulla di male nel prendersela con calma sul posto di lavoro! Marte, però, sembra rendervi aggressivi e nervosi, particolarmente inclini a creare problemi e litigi, evitatelo.

L’amore potrebbe essere importante per superare i problemi e le insidie del quotidiano, cercate di non far spazientire la vostra dolce metà. Mentre voi single dell’Ariete non sembrate proprio avere voglia di impegnarvi in qualcosa di stabile e duraturo, ora come ora.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Leone

Urano sembra volervi causare una serie di fastidiose, ed inutili, tensioni amorose nel corso di questo venerdì, amici del Leone, state attenti. Se doveste dare una brutta notizia a qualcuno, per quanto non vogliate farlo, cercate di non procrastinarla. Le ambizioni che state seguendo sono veramente difficili da raggiungere e questo sembra provocarvi un notevole nervosissimo.

Qualche spesa di troppo continua ad infastidirvi, e non sembrate aspettare altro che potervi garantire un po’ di tranquillità, almeno per qualche ora. Un grande passo avanti potrebbe attendere le coppie che non sono in un periodo di crisi!

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Sagittario

Amici nati sotto il Sagittario, recentemente sembra essere capitato qualcosa di brutto all’interno dei vostri rapporti famigliari, e potreste essere stati proprio voi a causarlo. Assumetevi le vostre colpe in questo venerdì e cercate di riparare. La giornata è veramente ottima e solare per l’amore, soprattutto nel caso in cui siate stabilmente impegnati da tempo, con un progetto pronto a partire!

Bei progressi e gratificanti opportunità lavorative vi attendono, ma dovete saperle sfruttare! Se un problema vi colpisce, affrontatelo, non procrastinate sempre, le soluzioni sono più semplici da trovare quando ci si impegna a cercarle!