Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco!

Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Gemelli

Occhio alla posizione di Nettuno in questa giornata di venerdì, amici dei Gemelli, che vi donerà un influsso che per voi risulta essere piuttosto particolare e insolito.

Non è negativo, ma anzi rende l’amore decisamente più soddisfacente ed emozionante, riempiendolo di tenerezza e dolcezza. Potreste avvertirlo come un limite alla vostra libertà, ma cercate invece di godervelo!

Al contempo, sul posto di lavoro tutto sembra poter andare in maniera decisamente serena per voi, con un ottimismo alle stelle, ma anche una buona concretezza.

Forse, per chiudere qualche accordo o contratto, potrebbe servirvi un qualche consiglio da un collega.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Bilancia

Ottime le opportunità amorose che vi troverete davanti voi carissimi single della Bilancia in questa giornata di venerdì! Cercate, innanzitutto, di uscire, non verranno certamente a bussarvi alla porta, e divertitevi, anche se magari potreste non cercare nulla di serio! Le coppie, invece, procedono spedite lungo la strada che vi porterà a concretizzare quei piani che da tempo immaginate!

I soldi non mancano di certo, ma cercate di ponderare bene le spese che vorreste fare in giornata, non si sa mai cosa possa accadere. Il lavoro è buono, ma privo di soddisfazioni e forse voi avete un po’ voglia di qualche emozionante novità, ma non siate avventati nelle decisioni.

Oroscopo Paolo Fox 24 settembre: Acquario

Cercate di rilassare un po’ il vostro umore in questa giornata di venerdì, amici nati sotto il segno dell’Acquario, perché non sembra esserci nessuna ragione per cui dobbiate rimanere sulla difensiva o sentirvi minacciati. Certo, la famiglia forse non regala così tante emozioni positive, ed anzi sembra problematica, ma basterà evitarli per quanto possibile, o almeno evitando i litigi.

L’amore finalmente sembra essere uscito da quella faticosa crisi, e le coppie che sono sopravvissute ora potranno tornare a progettare il bel futuro che già da tempo avevano in mente!

Il lavoro procede tranquillamente, ma non dedicateci più del tempo strettamente necessario.