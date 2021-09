Oroscopo Paolo Fox domani 25 settembre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 25 settembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 25 settembre:

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre: Cancro

Ben tre pianeti, cari Cancro, vi saranno opposti in questa giornata di sabato, state attenti a come procedete.

Evitate di prendere grandi decisioni importanti, potreste decisamente commettere un errore valutativo che vi metterà in pessima condizione. Polemiche e tensioni vi attendono in amore, occhio a non perdere la pazienza o potreste perdere anche la relazione. Per ora non datevi troppo da fare, non ne vale la pena.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre: Scorpione

Forza e capacità d’azione vi saranno garantiti, amici nati sotto lo Scorpione, dall’ottimo influsso di Venere nei vostri piani astrali!

Sul lavoro, dunque, andrà decisamente tutto bene con la vostra meravigliosa produttività! Ma sarà l’amore a soffrire leggermente, dove forse dovreste cercare di mantenere la calma, evitando di rispondere con cattiveria alla vostra dolce metà se vi dovesse chiedere conto di qualcosa.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 25 settembre: Pesci

La famiglia, amici dei Pesci, in questa giornata sembra essere veramente molto faticosa per voi, state attenti, magari evitando di interagire con i vostri parenti se vi fosse possibile. In amore una piccola discussione potrebbe interessarvi, non ignoratela ma affrontatela con calma, senza farvi trascinare dalla rabbia.

Il lavoro sembra essere piuttosto tranquillo, senza grandi novità o gratificazioni ad attendervi all’orizzonte.