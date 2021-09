Tale e Quale Show: i grandi della musica interpretati nella seconda puntata condotta da Carlo Conti

Programmi TV

Per Tale e Quale Show ed il suo storico conduttore Carlo Conti quello di settimana scorsa è stato un ritorno trionfale in termini di ascolti che lo hanno visto vincere sul GF VIp 6 di Alfonso Signorini. Ora è arrivato il momento della seconda puntata di venerdì 24 settembre 2021 con programma che torna in onda su Rai1 a partire come sempre dalle ore 21:30 circa. Ecco chi dovranno interpretare nella seconda puntata gli undici concorrenti Vip che si stanno sfidando a suon di canzoni.

Tale e Quale Show: il bilancio della prima puntata

É stato un ritorno scoppiettante quello di Carlo Conti e della sua inconfondibile Tale e quale Show capace di conquistare il duello di ascolti con la principale rivale Canale5 che proponeva invece il reality show del GF Vip6.

L’undicesima edizione della trasmissione nella prima puntata ha catturato l’attenzione di ben 3.969.000 telespettatori, per uno share pari al 22,48%, grazie alla frizzante formula del format che vanta una giuria rivisitata.

Il mattatore della serata è infatti stato l’iconico Cristiano Malgioglio, la new entry che affianca la storica giudice Loretta Goggi e il sempre più presente Giorgio Panariello, capace di regalare al pubblico quei siparietti trash che mancavano in un programma ad alto potenziale di meme social come questo.

Carlo Conti è stato ovviamente al centro dello studio per la gara che ha visto trionfare in questa occasione i Gemelli di Guidonia, il trio lanciato da Fiorello, capace di conquistare i giudici, i rivali ed il pubblico votante sui social grazie alla loro esilarante esibizione del trio Fedez-Berti-Achille Lauro.

Tale e Quale Show: quali cantanti vedremo nella seconda puntata

Come di consueto al termine della puntata sono stati anticipati i grandi della musica che saranno interpretati nella prossima puntata dello show.

Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno imitati: