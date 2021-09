Oroscopo Paolo Fox domani 30 settembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre: Toro

Cari Toro, cercate di evitare di mettervi in situazioni scomode e complicate in questa giornata di giovedì.

Un leggero nervosismo inizierà a farsi sentire in giornata, peggiorando con il trascorrere dei giorni, non dategli peso che altrimenti sarete voi a farlo peggiorare. I problemi e gli ostacoli in amore continuano ad infastidirvi, ma non credete che sia arrivato il momento di provare a risolverli con calma?

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre: Vergine

Questa giornata di giovedì, amici della Vergine, sembra consigliarvi di inseguire un po’ di relax, per recuperare le vostre carenti energie.

Numerosi gli impegni dietro a cui dovrete stare, soprattutto sul lavoro, ma non dovrebbe costituire assolutamente un problema per voi! Organizzatevi, ma cercate anche di non preoccuparvi eccessivamente, perché così facendo rovinereste il vostro procedere.

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre: Capricorno

Alcune insidie vi attendono in giornata a causa della posizione della Luna piuttosto scomoda, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Non fasciatevi la testa prima di rompervela, ma andate avanti con sicurezza, affrontando a testa alta i problemi che vi si presentano! Occhio alla famiglia, ma occhio anche all’amore, la vostra voglia di solitudine potrebbe essere mal vista dal partner.