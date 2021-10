Oroscopo Paolo Fox domani 7 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Ariete

Amici dell’Ariete, dalla lettura di Paolo Fox degli astri di questa giornata di giovedì sembra che siate davanti ad un considerevole recupero!

La Luna non sarà più in opposizione per voi nel pomeriggio, garantendovi dunque un’ottima tranquillità! Le fatiche che vi hanno colpiti nell’ultimo periodo vi hanno resi più forti e determinati, correte a conquistare qualsiasi cosa desideriate, sul lavoro e in amore!

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Leone

L’ottima Venere nei vostri piani astrali di giovedì, cari nati sotto il segno del Leone, sembra presagire grandi opportunità amorose, soprattutto per voi single! Dopo un faticoso mese per la vostra relazione stabile, nel caso fosse sopravvissuta, finalmente potrete tornare a pensare a quelle cose che volevate fare! Piccoli fastidi fisici in vista, mentre il lavoro sembra in fase di crescita!

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Sagittario

Avere Venere dalla vostra parte, carissimi Sagittario, potrebbe significare ottimi incontri amorosi, anche nel caso siate impegnati stabilmente. Occhio in questo ultimo caso, perché potreste trovarvi a prendere una decisione, decisamente importante, e che non dovreste sottovalutare o prendere senza meditare. Evitate le polemiche, soprattutto sul lavoro, non ne ricavereste nulla di buono.