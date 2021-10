Oroscopo Paolo Fox domani 7 ottobre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 7 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 7 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Cancro

La positività della Luna in questa giornata di giovedì sembra garantirvi una gran serenità, cari amici del Cancro!

Nel frattempo, però, dovrete comunque fronteggiare alcune difficoltà sul posto di lavoro, occhio. Nulla di troppo grave, non preoccupatevi, Fatevi scivolare addosso le cose che non vi vanno a genio, penserete poi a sistemarle, ora vi causerebbero solo un gran mal di testa, senza soluzioni.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Scorpione

Delle buone intuizioni, carissimi Scorpione, sembrano caratterizzare la vostra giornata di giovedì! Occhio, però, perché questo periodo sembra anche essere pregno di piccole ansie e preoccupazioni, che non sembrano poter trovare una reale soluzione. Il lavoro è ancora soggetto ad un qualche problema, siate prudenti e ponente le giuste attenzioni in quello che fate, ignorando l’impeto.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 7 ottobre: Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, questa giornata di giovedì sembra essere importante per sistemare le varie questioni amorose che vi seguono da tempo. Non fatevi prendere dalla collera, ma cercate un dialogo tranquillo e sereno, è l’unico modo per andare oltre ai problemi! Il lavoro, invece, almeno fino a febbraio dovrebbe essere per lo più buono, con ottimi progressi in vista per voi!