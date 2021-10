Tale e Quale Show anticipazioni: i nuovi artisti che dovranno interpretare i Vip nella quarta puntata

Programmi TV

Tale e Quale Show e Carlo Conti continuano imperterriti la loro marcia trionfale da re degli ascolti del venerdì sera e sperano di potersi riconfermare anche nella nuova ed entusiasmante puntata che sta per arrivare. Quella di settimana scorsa è stata l’ennesima conferma in termini di ascolti che ha ribadito la leadership del programma sul GF Vip 6 di Alfonso Signorini in onda su Canale5. Ora è arrivato il momento della quarta puntata con l’appuntamento di venerdì 8 ottobre 2021 in onda sempre su Rai1 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Ecco chi dovranno interpretare nella quarta puntata gli undici concorrenti Vip che si stanno sfidando a suon di imitazioni.

Tale e Quale Show: il bilancio della terza puntata

Carlo Conti e la sua inconfondibile Tale e quale Show si sono confermati anche settimana scorsa come il programma più visto in televisione del venerdì sera, facendo segnare la puntata più vista della stagione con un convincente 21,8 % di share. La puntata di venerdì 1 ottobre 2021 ha visto i concorrenti sfidarsi con le imitazioni più disparate, portando in studio uno spettacolo capace di mettersi ancora una volta alle spalle il reality show del GF Vip6 in onda su Canale5.

L’undicesima edizione della trasmissione si sta confermando sui suoi standard grazie all’inconfondibile format ed ad una giuria che ogni volta si rinnova con la presenza fissa in studio di un nuovo giudice interpretato da un imitatore diverso. Nella seconda puntata infatti accanto all’iconico Cristiano Malgioglio, alla storica giudice Loretta Goggi ed al comico Giorgio Panariello si è aggiunto anche il mitico Ubaldo Pantani ad interpretare il giornalista e conduttore Mario Giornano.

Tale e Quale Show: quali cantanti saranno imitati nella quarta puntata

Come di consueto al termine della puntata il presentatore Carlo Conti ha anticipato i grandi della musica che saranno interpretati venerdì 8 ottobre 2021. Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno imitati: