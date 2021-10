Oroscopo Paolo Fox domani 13 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 13 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Gemelli

Carissimi Gemelli, un complesso periodo sta per aprirsi al vostro cospetto proprio a partire da questa giornata di mercoledì, occhio.

La lucidità sarà veramente carente, non permettendovi alcun tipo di marcato impegno sul posto di lavoro. L’opposizione di Venere, poi renderà piuttosto travagliata la vostra relazione stabile, o la ricerca dell’amore eterno nel caso siate single. Dissidi anche con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Bilancia

Questa giornata di mercoledì, cari nati sotto il segno della Bilancia, sembra dare il via ad un periodo di grande forza per voi! Delle piccole insidie, però, sembrerebbero potervi attendere da qualche parte, forse sul lavoro, forse in famiglia. Siate calmi e prudenti, non è mai una cosa buona affrontare le cose con impeto e senza ponderazione. Potete uscire vincitori da questa giornata, datevi da fare!

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Acquario

La Luna, Giove e Saturno saranno buoni all’interno dei vostri piani astrali di mercoledì, amici dell’Acquario, riempiendovi di ottime energie! Una buona spinta motivazionale vi aiuterà a farvi valere sul posto di lavoro, non mancate di impegnarvi perché molto dipende anche da voi! Le relazioni iniziate da poco tempo godono di un gran cielo, con un’unione che diventa sempre più forte!