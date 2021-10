Oroscopo Paolo Fox domani 13 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Toro

Una fantastica Luna per voi all’orizzonte di questo mercoledì, amici del Toro, che dovreste sentirvi veramente pieni di fantastiche energie!

Tutti quei fastidi e problemi con il partner sembrano dimenticati, o risolti, e finalmente tornerà ad essere importante per voi la voglia di amare! Piccole incertezze, però, legate a questioni finanziarie continueranno a persistere nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Vergine

Carissimi nati sotto la Vergine, le vostre ultime giornate sembrano essere state impegnative per i rapporti che costellano il vostro cuore, ma fortunatamente da questo mercoledì potrete recuperare efficientemente!

In famiglia persisteranno ancora alcune problematiche, cercate di affrontarle con calma e lucidità, senza lasciare spazio al nervosismo. Il lavoro procede, ma non pensateci troppo.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Capricorno

Da questa giornata di mercoledì, cari Capricorno, sembra importante che voi sistemiate alcune cose che si sono incrinate nell’ultimo periodo. Tutto quello stress degli ultimi giorni è dovuto proprio a queste situazioni precarie, ed è decisamente ora che voltiate pagina. Da novembre Venere sarà dalla vostra parte, quindi cercate di non rovinare la vostra relazione stabile proprio ora.