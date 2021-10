Oroscopo Gemelli domani 21 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Una buona giornata sembra attendere voi amici dei Gemelli all’orizzonte di questo giovedì, con un ottimo Sole, assieme a Mercurio! In generale, gli astri sembrano volervi spingere ad andare un po’ oltre a tutte le varie avversità, dimenticando alcuni di quei problemi che da tempo vi seguono.

Il divertimento sarà importante, ma non trascurate il lavoro. Occhio all’amore, potrebbe essere complicato.

Oroscopo Gemelli, 21 ottobre: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra avere un granché di positivo in serbo per voi, carissimi amici dei Gemelli. Le cose non vanno come vorreste voi, sfuggendo dal vostro controllo e rendendovi nervosi ed agitati.

Tenete, però, a mente che non dovete sempre controllare ogni cosa, lasciatevi trascinare ogni tanto! Tristezza e malinconia, invece, attendono voi amici single del segno.

Oroscopo Gemelli, 21 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa, in questa giornata di giovedì gli astri sembrano volervi spingere a prendere un po’ le distanze da queste questioni. La vostra voglia di divertirvi è tanta, mentre quella di impegnarvi poca.

Tenete però a mente che non potete sottrarvi al lavoro per una giornata intera, impegnatevi, date il massimo e attendete la fine del turno per pensare al divertimento!

Oroscopo Gemelli, 21 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di notevole in serbo per voi nel corso di questo giovedì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli. Non è necessariamente detto che sia completamente assente, ma sta a voi scoprirlo, senza sperarci troppo.