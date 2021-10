Oroscopo Leone domani 21 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una fantastica giornata per lavorare sembra attendere voi amici del Leone alle porte di questo giovedì, con un cielo pronto a sostenervi in ogni vostro passo! Venere e Marte vi riempiono di ottime energie, che non dovreste sprecare perché saranno piuttosto fugaci. Datevi, insomma, da fare in questo momento, che presto potreste avvertire una notevole stanchezza sulle spalle.

Occhio sempre alle spese.

Oroscopo Leone, 21 ottobre: amore

La giornata amorosa di questo giovedì sembra essere leggermente ignorata dai transiti astrali che vi interessano, carissimi Leone. Nulla di grave, ma tenete solo a mente che se steste attraversando una qualche crisi, nel corso della giornata potreste trovarvi nuovamente a litigare per le stesse questioni di sempre.

Nulla da grande attende voi single, ma forse neppure nulla di piccolo, lasciate stare per ora.

Oroscopo Leone, 21 ottobre: lavoro

Ciò che, invece, vi attende sul posto di lavoro sembra essere una giornata decisamente energica e produttiva, cari amici del Leone! Fin dalle prime ore dovreste avvertire un importante aumento delle energie, ma sarà importante approfittarne al più presto, perché si esauriranno in fretta.

Datevi, insomma, da fare, non fatevi distrarre di nulla e cercate di progredire il più possibile.

Oroscopo Leone, 21 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra osservarvi dall’alto dei vostri piani astrali di questa giornata di giovedì, ma forse senza influenzarvi direttamente. Nulla di grave, carissimi nati sotto il Leone, siete abituati a farcela da soli!