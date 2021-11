Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre segno per segno: le previsioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo

Per oggi 9 novembre, Paolo Fox elargisce le previsioni segno per segno. Amore, carriera e benessere sono presi in considerazione per l'andamento della giornata di oggi per tutti i segni zodiacali.

L’Orscopo di Paolo Fox per la giornata del 9 novembre, segno per segno: previsioni e suggerimenti per ognuno dei 12 segni zodiacali. Anche questa volta, l’esperto di astrologia, descrive la giornata di martedì prendendo in considerazione tutti i segni dello Zodiaco, stilando pronostici su amore, lavoro e benessere. Volete sapere come evolverà la giornata e sapere prima a cosa andrete in contro? Ecco per voi l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 9 novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Ariete

Gli appartenenti al segno dell’Ariete sono pervasi da un senso di agitazione che non li lascia vivere serenamente la loro quotidianità. Sarebbe il caso di sedare questo tipo di emozioni, scongiurando così alcune possibili liti in famiglia: levigare ogni incomprensione è il consiglio adatto a voi per questa giornata. Il fine settimana non è stato dei migliori e alcuni strascichi negativi si sono protratti anche in questo inizio di settimana. In amore potreste risentire di questo clima di tensione e far scoppiare discussioni anche con il vostro partner, incrinando ulteriormente il vostro umore già di per sé critico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Toro

Per voi del segno del Toro c’è aria di chiarezza e questo martedì finalmente riuscirete a mettere le cose in chiaro in alcuni ambiti della vostra vita, in particolare a lavoro. Alcune discussioni hanno influenzato il vostro ambiente lavorativo e le circorstanze, che sono nate di conseguenza, hanno influenzato anche il vostro umore. L’importante è non trasferire le vostre personali tensioni all’interno del contesto familiare e affettivo, rischiando di creare inutili malumori.

L’amore è davvero florido in questo periodo e, per i single, potrebbe avere luogo l’incontro con l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno appena trascorso un weekend spento, per quanto concerne i sentimenti e l’amore in particolare. Si sono verificati alcuni litigi e intense discussioni, che hanno influenzato anche i primi giorni della settimana. La Luna è favorevole però in questa giornata di martedì 9 novembre e ciò vi caricherà di forza e grinta, utili per superare questo vostro stallo emotivo.

Se state per iniziare un nuovo progetto, le stelle sono dalla vostra parte e vi infondono creatività e sostegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Cancro

É un periodo davvero propositivo per coloro che appartengono al segno del Cancro, sotto tutti gli aspetti. Vi state riprendendo la posizione di regista della vostra vita, che dirigete con astuzia e razionalità. I nuovi progetti e i nuovi compiti ai quali partecipate saranno fruttuosi e ciò influirà sulla vostra autostima, facendola crescere. Le persone care che vi circondano sono pronte a sostenervi in questo nuovo e intrigante percorso e potrete contare sul loro appoggio, indipendentemente dalle vostre scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Leone

Voi del Leone vi state accontentando troppo di alcune situazioni imposte dall’esterno e per le quali non provate l’interesse necessario. Pur di fare qualcosa e tenervi occupati, tendete ad accettare qualsiasi opportunità, tralasciando i vostri primari giudizi. Di conseguenza siete spenti e annoiati e cercate un modo per rivitalizzare la vostra vita, servendovi della vostra creatività.

In questa particolare giornata percepirete la voglia e la necessità di analizzare le vostre priorità per dare una svolta definitiva alla routine che vi disturba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Vergine

I contrasti che avevano avuto luogo nel weekend si sono finalmente alleggeriti per voi del segno della Vergine, che vi sentite più calmi e sereni. Sfruttando la posizione favorevole di Venere, godrete di intensi e passionali momenti con la persona del cuore, che saprà donarvi l’affetto e l’amore di cui avete bisogno. Le relazioni che hanno da poco attraversato momenti di crisi, troveranno una soluzione e si uniranno più di prima. Anche le emozioni più nascoste verranno alla luce e, con loro, anche lo spirito d’intraprendenza che vi caratterizza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Bilancia

Il mood rabbioso che vi ha animato durante le giornate di sabato e domenica, perdurerà anche oggi, donandovi un senso di disagio e insofferenza generali. Nonostante tutto ci sono molte opportunità favorevoli per voi del segno della Bilancia nel futuro prossimo, ma dovrete fare i conti con alcune intromissioni. Cercate di non dare troppo ascolto alle voci e ai giudizi altrui e continuate per la vostra strada, senza farvi troppo influenzare. Vi state preparando per alcuni nuovi e stimolanti eventi, che nasceranno nel nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Scorpione

I nati sotto il segno di Scorpione si sentono abbastanza confusi in questi ultimi giorni e tendono ad essere diffidenti e incerti su ogni cosa. I pianeti e in particolare Giove e Saturno sapranno dare una svolta al vostro blocco passeggero e stimoleranno la vostra creatività, generando anche alcuni timori e paure. In amore la situazione appare sicuramente più chiara e sarete in grado di stringere nuovi legami e sedimentare quelli già presenti. I nuovi incontri, ad esempio, potranno aprirvi le porte verso nuovi e intriganti paesaggi professionali e sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Sagittario

Lo spirito d’intraprendenza anima gli appartenenti al segno del Sagittario, che riescono con facilità e impegno a portare a termine ogni incarico. Le stelle prevedono una svolta radicale che avverrà nella giornata del 22, ma intanto dovrete tenere a bada l’emozione e concentrarvi sul presente, che rimane comunque altrattanto soddisfacente. Non dovrete per nessun motivo ritrarvi di fronte alla moltitudine di eventi positivi che il futuro vi mette di fronte, altrimenti rischierete di sprecare inutilmente questo momento così proficuo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Capricorno

Voi del segno del Capricorno non siete più disposti a scendere a compromessi e prenderete le distanze da tutto ciò che vi porta fallimento e noia. Dovrete evitare però di perdere di vista le situazioni importanti della vita e curarle come state tuttora facendo. I conflitti che potranno verificarsi andranno risolti con tenacia e risolutezza, senza eccedere con aggressività e rabbia. Per questo motivo le stelle vi invitano a non evitare a priori i confronti, ma gestendoli con calma e sangue freddo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Aquario

La vostra situazione psicofisica risente parecchio della tensione di questo periodo e voi, appartenenti al segno dell’Aquario, potreste aver bisogno dell’aiuto di un medico per tornare a stare meglio anche fisicamente. Il transito veloce di Mercurio vi confonde e potrete dimenticare di portare a termine alcuni importanti incarichi, dando libero sfogo a ansie e timori. Se saprete non perdervi d’animo, riuscirete a superare questo caotico periodo e a ritornare ad essere gli indipendenti soggetti che siete sempre stati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 novembre Pesci

In amore i nati sotto il segno dei Pesci troveranno finalmente la pace e la serenità tanto desiderate e non vivrete per il momento tensioni e discussioni con il vostro partner. La situazione appare opposta in ambito lavorativo, dove dovrete far fronte ad alcune problematiche, che se non gestite adeguatamente, potrebbero sfociare in litigi con colleghi e collaboratori. Cercate di non portare la vostra frustrazione professionale tra le quattro mura di casa e trascorrete del tempo con la vostra anima gemella, che saprà tirarvi su di morale.