Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 21 novembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 21 novembre:

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Ariete

Amici dell’Ariete, questa giornata di domenica sembra essere veramente ottima per la sfera amorosa, sia che abbiate una relazione da parecchio tempo o che l’abbiate iniziata recentemente!

Occhio solamente a non litigare per ragioni piuttosto stupide e futili, non siete proprio al massimo a livello d’umore e il rischio che portare i vostri fastidi nella relazione è alto.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Leone

Carissimi nati sotto il segno del Leone, la vostra giornata di domenica sembra essere segnata da una grandissima determinazione!

Gli ostacoli che il destino vi presenta sembrano essere un gioco da ragazzi da superare, mentre il lavoro potrebbe donare delle buonissime soddisfazioni! L’amore, però, potrebbe essere forse un pochino sottotono, cercate di recuperare!

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Sagittario

Cari Sagittario, la domenica che sembra attendervi all’orizzonte dovrebbe attendervi con un eccessivo livello di nervosismo, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox. State attenti a non litigare con il partner, siete agitati e non riuscite a tenervi totalmente sotto controllo, ma non è neppure opportuno scoppiare di rabbia e ferire la vostra dolce metà.